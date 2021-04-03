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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«فستان ذهبى وتاج فرعونى».. إطلالة مميزة لـ آية الغريانى مقدمة حفل موكب المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 07:16 م
آية الغرياني
آية الغرياني
إسلام جمال
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انطلقت فعاليات موكب نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وارتدت الإعلامية آية الغرياني، أحد مقدمي حفل الموكب، فستانا ذهبيا على الطراز الفرعوني، حيث نسقت معه تاجا من الزهور لتشبه ملكات العصر الفرعوني القديم.

وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.

ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف تتم ترجمته لـ14 لغة.

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