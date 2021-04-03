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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتصار السيسي: نقل المومياوات الملكية حدث استثنائي فريد من نوعه

السبت 03/أبريل/2021 - 06:22 م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
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قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مِصرُ تحتفي اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت وما زالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها.
وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة".

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