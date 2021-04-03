انتصار السيسي: نقل المومياوات الملكية حدث استثنائي فريد من نوعه

قالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مِصرُ تحتفي اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت وما زالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها.

وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة".

