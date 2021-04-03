تعرف على أدوار 7 فنانين فى موكب نقل المومياوات الملكية
السبت 03/أبريل/2021 - 05:55 م
محمد قدريطباعة
كشف مصدر مقرب من اللجنة المشرفة على موكب نقل المومياوات الملكية الذي يقام في السادسة والنصف من مساء اليوم عن دور النجوم المتواجدين في الحفل.
وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن 7 فنانين يتحدثون في أماكن مختلفة، مدة كل منها 45 ثانية، النجوم هم "أحمد عز- نيللي كريم- أحمد حلمي- هند صبري- كريم عبد العزيز- أحمد السقا- منى زكي" وسيتواجدون في أماكن متفرقة وسيتحدثون عن موكب الملوك الملكية من خلال 45 ثانية لكل فنان بمجموع 5 دقائق.
فيما كشف المصدر عن أن النجمة يسرا ستتواجد على مسرح الحفل بمتحف الحضارة بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن 7 فنانين يتحدثون في أماكن مختلفة، مدة كل منها 45 ثانية، النجوم هم "أحمد عز- نيللي كريم- أحمد حلمي- هند صبري- كريم عبد العزيز- أحمد السقا- منى زكي" وسيتواجدون في أماكن متفرقة وسيتحدثون عن موكب الملوك الملكية من خلال 45 ثانية لكل فنان بمجموع 5 دقائق.
فيما كشف المصدر عن أن النجمة يسرا ستتواجد على مسرح الحفل بمتحف الحضارة بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي.