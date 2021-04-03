نيللي كريم: موكب نقل المومياوات يحمل مفاجآت مبهرة

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها الشديدة وفخرها بمشاركتها ضمن الرحلة الذهبية لموكب نقل المومياوات الملكية، المقرر أن تبدأ خلال ساعات قليلة.وقالت نيللي، لـ"الدستور"، إن موكب نقل المومياوات المكلية سيشهد عرضا مبهرا ومبهجا، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك مجهودات مكثفة ستنعكس على العرض، من ملابس وديكورات وعروض، رافضة أن تفصح بأي تفاصيل أخرى لتكون مفاجأة للجمهور المصري والعالم أجمع.ومن المقرر أن تشارك نيللي كريم في مراسم استقبال الموكب بمتحف الحضارة، حيث أجرت بروفات مكثفة قبل انطلاق الموكب، ويشارك في تقديم الموكب، اليوم، عدد من النجوم منهم: يسرا، ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.