محافظ البحيرة: تطعيم 1.09 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن تطعيم 1098268 طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات خلال الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بنسبة بلغت 99.97% من الأطفال المستهدفين، البالغ عددهم 1098504، لافتًا إلى أن عدد الفرق التى شاركت فى الحملة بلغ عددها 3023 فريقا ثابتا ومتحركا بكافة المدن والمراكز بمحافظة البحيرة.وتوجه محافظ البحيرة بالشكر إلى جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة والتي أدت دورها على أكمل وجه، حتى تحقيق المستهدف من الحملة.وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة انطلقت من الأحد الماضي 28-3-2021 وانتهت أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.