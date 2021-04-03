حزب المؤتمر يشارك أطفال الأسمرات الاحتفال بعيد اليتيم

برعاية وزارة الدولة للهجرة والمصرين بالخارج شارك حزب المؤتمر مجموعة من الجمعيات والمنظمات الأهلية احتفالات عيد اليتيم فى حي الأسمرات، الذى يعد واحد من أنجح وأفضل مشروعات بناء الإنسان، والانتقال من إهمال قيمة الإنسان للانتقال إلى المجتمعات المتكاملة، بما تحويه من أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية وصحية.شهد الاحتفال وتوزيع الهدايا وإقامة الفقرات الترفيهية للأطفال الأيتام، مع الاحتفاظ بمسافات آمنة ومراعات الاجراءات الاحترازية، وبهذه المناسبة كرم ملتقى شباب الخير والمصريين بالخارج للتنمية كلا من الكاتبة تهانى البرتقالى أم حزب المؤتمر وعضو المجلس الرئاسي، وهبة النجار أمين عام المرأة وعضو المكتب السياسي، ود.هدير سيف وكيل لجنة الصحة وجيهان سليم عضو أمانة المرأة.