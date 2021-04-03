أحد أتباع جماعة متطرفة.. من هو نوح جرين منفذ هجوم الكونجرس؟

شهد مبنى الكونجرس محاولة لاقتحام أحد الحواجز أمام المبنى بسيارة، ما تسبب في دهس ضابطين قتل أحدهما متأثرا بجروحه، كما لقي منفذ الهجوم حتفه أيضا بعد أن أطلق الحراس النار عليه لمنعه من تجاوز الحاجز.وحددت الشرطة الأمريكية هوية منفذ الهجوم وهو نوح جرين، الذي قتل بالرصاص أثناء اندفاعه إلى ضباط شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي بسكين.فمن هو منفذ الهجوم..نوح جرين تعود أصوله إلى مدينة كوفينغتون، بولاية فيرجينيا.يبلغ من العمر 25 عاما، واحدا من سبع شقيقات وشقيقين.لعب كر القدم أثناء دراسته الجامعية، لعب كظهير دفاعي لجامعة كريستوفر نيوبورت في نيوبورت نيوز، فيرجينيا.كان من أتباع لويس فرقان، زعيم أمة الإسلام، الذي اتهم بالترويج مرارا لمعاداة السامية ومعاداة البيض.كان ينشر على فيسبوك خطابات ومقالات كتبها فرقان وإيليا محمد، اللذان يتزعمان جماعة أمة الإسلام.فقد وظيفته وأصبح عاطلا عن العمل.