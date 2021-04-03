رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحد أتباع جماعة متطرفة.. من هو نوح جرين منفذ هجوم الكونجرس؟

السبت 03/أبريل/2021 - 12:33 م
الكونجرس
الكونجرس
مروة عنبر
طباعة
شهد مبنى الكونجرس محاولة لاقتحام أحد الحواجز أمام المبنى بسيارة، ما تسبب في دهس ضابطين قتل أحدهما متأثرا بجروحه، كما لقي منفذ الهجوم حتفه أيضا بعد أن أطلق الحراس النار عليه لمنعه من تجاوز الحاجز.

وحددت الشرطة الأمريكية هوية منفذ الهجوم وهو نوح جرين، الذي قتل بالرصاص أثناء اندفاعه إلى ضباط شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي بسكين.

فمن هو منفذ الهجوم..
نوح جرين تعود أصوله إلى مدينة كوفينغتون، بولاية فيرجينيا.
يبلغ من العمر 25 عاما، واحدا من سبع شقيقات وشقيقين.
لعب كر القدم أثناء دراسته الجامعية، لعب كظهير دفاعي لجامعة كريستوفر نيوبورت في نيوبورت نيوز، فيرجينيا.
كان من أتباع لويس فرقان، زعيم أمة الإسلام، الذي اتهم بالترويج مرارا لمعاداة السامية ومعاداة البيض.
كان ينشر على فيسبوك خطابات ومقالات كتبها فرقان وإيليا محمد، اللذان يتزعمان جماعة أمة الإسلام.
فقد وظيفته وأصبح عاطلا عن العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

إنفوجراف

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي