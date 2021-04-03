«الاستئناف» تتسلم ملف رشوة عضو مجلس النواب السابق

تسلمت محكمة الاستئناف، اليوم السبت، ملف إحالة عضو مجلس النواب السابق جمال الشويخي و12 متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، للمحاكمة؛ لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوى مالية ما بين أموال وسبائك ذهبية، للمحاكمة لتحديد جلسة لهم.وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به، طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم، بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه.وطلبت المتهمة الثانية مبلغ مائة ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم سبعين ألفا، وطلب المتهم الثالث مليون جنيه وعطايا عينية، أخذ منها بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وبوساطة المتهم العاشر سبيكتين ذهبيتين قيمتهما مائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة جنيه.وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها تسعة وسبعون ألف ومائة وستون جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم (88) لسنة 2019 لمشروع "انكست بوينت" المملوك للمتهم السادس.كما أن المتهمان الأول والثانية بصفتهما سالفة البيان طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن طلب المتهم الأول مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع ستين ألفا.وطلبت وأخذت المتهمة الثانية بوساطتهم مبلغ خمسة وستين ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة، مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة أربعة عقارات مملوكة للأخير بنطاق حي المقطم.كما أن المتهم الخامس بصفته في حكم الموظف العمومي عضو بمجلس النواب، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية، بأن طلب ثلاثمائة ألف جنيه أخذ منها مائة وخمسين ألفا على سبيل الرشوة.من المتهم السادس بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر، مقابل استعمال نفوذه النيابي لدي مسئولي هيئتي "نظافة وتجميل القاهرة"، و"النيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بمشروع "نكست بوينت" الذي تتولى الشركة تنفيذه.كما أن المتهمون من الأول حتى الخامس وهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة؛ بأن حصل المتهم الأول لنفسه على مبلغ مائة وسبعين ألف جنيه.وحصلت المتهمة الثانية لنفسها على مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة وحصل المتهم الثالث لنفسه على مبلغ ستمائة وثمانية وخمسين ألف وثلاثمائة جنيه، وحصل المتهم الرابع لنفسه على تسعة وسبعين ألف ومائة وستين جنيها نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة موضوع الاتهام وحصل المتهم الخامس لنفسه على مائة وخمسين ألف جنيه نتيجة ارتكابه جريمة الرشوة.