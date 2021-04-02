متخاذل ومخالف.. برلمانية بتنسيقية الشباب تطالب بإقالة أسامة هيكل ومحاسبته

طالبت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإقالة وزير الدولة الإعلام أسامة هيكل، ومحاسبته على كل اختراقاته، قائلة: "الوزير ألقى بيانا ضعيفا ضمن برنامج الحكومة الذي ألقته في بداية انعقاد مجلس النواب".أضافت لـ"الدستور"، أنه كان يجب على الوزير وضع استراتيجية الدولة الإعلامية تجاه الخارج، وتشكيل الوعي لدى المواطنين وكل الأدوات المتعلقة بعمل الإعلام ولكن لم يشملها بيانه، إضافة إلى الاختراقات القانونية التي وقع فيها منها جمعه بين وظيفتين، وغيرها من الأمور التى تم توجيه تساؤلات بشأنها.وقالت إن "دوره كوزير يعتبر شكلي دون أي تنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث، إضافة إلى تصريحاته التي تعمل طول الوقت على هدم جهود الدولة، وجاءت تصريحاته الأخيرة ضد الإعلاميين والصحفيين والتي وصفها إنها مشاكل عابرة، وهنا أتساءل إذا كان الوزير دوره خلق المشاكل فمن له حق في حلهاوأخيرا عدم حضوره للاستجواب، فهي لم تكن المرة الأولى فهو تخاذل عن ٥ مواعيد تم تحديدهم لحضور الوزير".