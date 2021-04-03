حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر
السبت 03/أبريل/2021 - 07:50 ص
يُعد الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين يوميًا، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، عن حالة الطقس اليوم السبت 3 أبريل 2021 في مصر، حيث إن الطقس في القاهرة وباقي المحافظات متغير يوميًا.
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 13
وادي النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
السماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
ادفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
أبو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت نهارا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، الطقس ليلا بارد على كافة الانحاء.
شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 13
وادي النطرون 22 12
طنطا 22 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 20 12
مطروح 21 12
السلوم 23 11
سيوة 23 10
بورسعيد 21 13
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 11
السماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 22 12
رفح 21 13
رأس سدر 24 12
نخل 22 06
نويبع 25 17
طابا 21 14
كاترين 20 06
الطور 27 16
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 25 10
أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
قنا 26 11
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
ادفو 27 13
أبوسمبل 28 14
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
أبو رماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
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