حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

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يُعد الطقس من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين يوميًا، حيث تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، عن حالة الطقس اليوم السبت 3 أبريل 2021 في مصر، حيث إن الطقس في القاهرة وباقي المحافظات متغير يوميًا.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت نهارا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، الطقس ليلا بارد على كافة الانحاء.شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.العظمى الصغرىالقاهرة 23 12الإسكندرية 21 13وادي النطرون 22 12طنطا 22 12شبين الكوم 23 11دمنهور 22 12بلطيم 20 12مطروح 21 12السلوم 23 11سيوة 23 10بورسعيد 21 13دمياط 20 12الزقازيق 23 12المنصورة 22 11السماعيلية 24 11السويس 23 11العريش 22 12رفح 21 13رأس سدر 24 12نخل 22 06نويبع 25 17طابا 21 14كاترين 20 06الطور 27 16شرم الشيخ 25 18الغردقة 25 14مرسى علم 24 15الفيوم 24 09بنى سويف 24 09المنيا 25 10أسيوط 25 10سوهاج 26 11قنا 26 11الأقصر 27 14أسوان 28 15ادفو 27 13أبوسمبل 28 14الوادى الجديد 26 10شلاتين 28 18أبو رماد 26 17حلايب 25 19رأس حدربة 24 18