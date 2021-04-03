نظرًا إلى أن أسعار الدولار من الموضوعات الهامة لدى الكثير، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021.
سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021 في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات انخفاضًا غير متوقع، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.75 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وتداول سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.74 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.76 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر
وتداول سعر الورقة الخضراء في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.74 جنيه.
سعر الدولار في بنك عودة
وبلغ سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.77 جنيه.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وشهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.76 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
تداول سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.