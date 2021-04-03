سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك عودة

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

نظرًا إلى أن أسعار الدولار من الموضوعات الهامة لدى الكثير، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021.شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات انخفاضًا غير متوقع، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.75 جنيه.وتداول سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.74 جنيه.سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.76 جنيه.وتداول سعر الورقة الخضراء في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.74 جنيه.وبلغ سعر الدولار في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.67 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.77 جنيه.وشهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 16.76 جنيه.تداول سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 15.76 جنيه.