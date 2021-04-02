قناة السويس: 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدا ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:25 م
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أثبتت للعالم أجمع أهمية قناة السويس.
وأضاف في حوار على "إكسترا نيوز": "منذ اللحظة الأولى لأزمة السفينة تم وضع خطة التعامل بشكل عاجل.. لم يتبق إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدًا ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن".
وأضاف في حوار على "إكسترا نيوز": "منذ اللحظة الأولى لأزمة السفينة تم وضع خطة التعامل بشكل عاجل.. لم يتبق إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدًا ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن".