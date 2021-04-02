الأمم المتحدة: مقتل 4 من قوات حفظ السلام إثر هجوم في مالي

قُتل أربعة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في مالي خلال هجوم نُسب إلى جهاديين، صباح الجمعة، ضد معسكرهم في أغلهوك شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).وقالت البعثة، في بيان: "صدت قوات حفظ السلام ببسالة هجوما معقدا شنّه العديد من الإرهابيين المدججين بالسلاح، تظهر حصيلة مؤقتة مقتل أربعة من الخوذ الزرق وسقوط جرحى".وأوضح مصدر من البعثة أن الضحايا من وحدة تشادية منتشرة في المنطقة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم من الحدود الجزائرية.