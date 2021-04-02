25 حالة تجلط دموي في بريطانيا إثر تلقي لقاح أسترازينيكا

قالت الحكومة البريطانية إن هناك 25 تقريرا جديدا عن حالات تجلط دموي نادرة في الأونة الأخيرة مرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى الأعداد التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تبني إجراءات احترازية إزاء اللقاح.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أمس الخميس أن إجمالي حالات الإصابة بجلطات وصل إلى 30 منذ الرابع والعشرين من مارس الماضي.وأكدت الوكالة عدم ورود تقارير في هذا الشأن جراء استخدام لقاح بيونتكفايزر.يشار إلى أن لقاح أسترازينيكا، الذي جرى تطويره مشاركة بين الشركة البريطانية-السويدية وجامعة أكسفورد، يخضع لعمليات فحص دقيق متنامية، وقد تراجع الدعم له في أوروبا.