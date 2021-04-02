ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في العاصمة السودانية

أفادت رويترز إن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23 بالمئة فيما زادت أسعار الديزل أكثر من ثمانية بالمئة في محطات الوقود في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة.وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات إلى 150 جنيها سودانيا (0.4 دولار) من 122 جنيها للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيها من 115 جنيها.