المغرب وسلوفينيا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير شؤون خارجية سلوفينيا أنزي لوجار، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما الاقتصادية.وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين اتفقا على العمل سويا باتجاه مناطق أخرى، وتثمين مؤهلات كل من المغرب كبوابة لإفريقيا، وسلوفينيا كبوابة لأوروبا الشرقية.وأشار البيان إلى تقارب وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.