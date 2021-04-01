البرهان يُطلع رئيس بعثة «يونيتامس» على خطوات استكمال عملية السلام بالسودان

أطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، على الخطوات التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية لاستكمال عملية السلام، ومن بينها اتفاق اعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الحكومة ورئيس "الحركة الشعبية شمال" عبدالعزيز الحلو، بجوبا مؤخرا.وقال رئيس بعثة "يونيتامس"، في تصريح صحفي إن لقائه بالرئيس البرهان كان مثمرًا وعمليًا، تطرق خلاله لموضوعين مهمين عن التنمية في شرق السودان وولايات دارفور، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الصدد.وأضاف أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية والجهود والمساعدات التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لدفع عملية السلام خاصة بعد الاتفاق على اعلان المبادئ بين الحكومة والحلو.من جانبه، قال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، إن لقاء الرئيس البرهان ورئيس بعثة "يونيتامس"، بحث تطورات العملية السلمية في السودان وكيفية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لعمل البعثة، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها القوى السياسية لإنجاح العملية السلمية في السودان.ولفت السفير عمر الشيخ، إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عملية التواصل بين الحكومة السودانية وبعثة اليونيتامس، على أن تقوم البعثة بتقديم مقرحاتها العملية التي يمكن أن تساعد السودان في إنجاح الفترة الانتقالية والمحافظة على السلام والاستقرار والأمن بالسودان.