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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:07 م
مديحة يسري
مديحة يسري
ايهاب مصطفى
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ما زلت أتذكر كذبة ارتكبتها في غير شهر إبريل، ولن أنساها، فقد حدث أنني كنت العب بسوار والدتي الذهبي اثناء غيبتها، فلما حضرت لم أستطع وضعه مكانه في الدولاب فأخفيته في حقيبتي الصغيرة ريثما تحين الفرصة لوضعه مكانه، كما ذكرت النجمة الكبيرة في تقرير لها نشر على صفحات مجلة الكواكب.

وأضافت يسري: "ويشاء سوء الطالع أن أنسى هذه الحقيبة في الترام في اليوم التالي، وقد تفقدت والدتي سوارها الثمين فلم تجده، وسألتني عن معلوماتي عن السوار فكذبت عليها وقلت لها إنني لا أعلم عنه شيئًا، فاتهمت في الحال خادمنا العجوز بسرقته".

وأكملت: "ووصل الامر إلى البوليس الذي فتش منزل الخادم فعثر فيه على أشياء بسيطة مسروقة من بيتنا اعتبرت قرائن كافية ليدخل النيابة وتحوله إلى القضاء، الذي حكم عليه بالحبس شهرًا".

وواصلت: "وقضى المسكين مدة الحبس وخرج دون أن نرى وجهه ولكني كنت أشعر دائمًا بوخز الضمير بسبب الكذبة التي ارتكبتها في صغري، حتى التقيت به بعد سنوات فكفرت عن فعلتي بأن أجزلت له العطاء وألحقته بعمل ظل فيه سعيدا حتى مات".

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