انكماش اقتصاد قطر بنسبة 3.9% في الربع الأخير من 2020

أظهرت بيانات حكومية، أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع من 2020، مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع لقطاع البناء بنحو خمسة بالمئة.وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان، إن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجع أيضا على أساس فصلي، إذ هبط 0.5 بالمئة في الربع الرابع.وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي لكنه نما 5.6 بالمئة مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.كان صندوق النقد الدولي، قد توقع في ديسمبر كانون الأول انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري 2.5 بالمئة في 2020 وتوقع انتعاشا إلى نمو 2.7 بالمئة في 2021.