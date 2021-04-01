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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء نيجيريا يضربون عن العمل احتجاجًا على عدم دفع متأخرات رواتبهم

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:11 م
أطباء نيجيريا يضربون
أطباء نيجيريا يضربون عن العمل
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بدأ الأطباء في المستشفيات العامة بنيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، إضرابا اليوم الخميس احتجاجا على عدم دفع متأخرات الرواتب ونقص الإمكانيات في المستشفيات.

وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس أن الإضراب الذي تقوده الرابطة الوطنية للأطباء المقيمين بنيجيريا والتي تمثل 40% من الأطباء في البلاد، بدأوا إضرابهم في تمام الساعة 8 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) اليوم الخميس على الرغم من مرور عدة أيام من المناقشات مع السلطات المحلية في البلاد.

وأضاف الراديو أن الإضراب سيستمر بعد ظهر اليوم، حيث يهدد الأطباء النيجيريون بالإضراب عن العمل على أمل الحصول على مدفوعات من السلطات المحلية عن متأخرات رواتبهم، بالإضافة إلى زيادة الموارد المخصصة للمستشفيات العامة على وجه الخصوص.

وأوضح الراديو أن الأطباء المضربين ينددون بشكل خاص بعدم كفاية عدد الأسرّة والأدوية ومستلزمات الحماية في المؤسسات الطبية.

يذكر أن نيجيريا الذي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة بها 42 ألف ممارس عام مسجل عام 2019 وفقًا لجمعية الأطباء النيجيريين أي بمعدل طبيبين لنحو 10 آلاف نسمة.

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