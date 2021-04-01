على غرار «كريزى تاكسى».. سعد الصغير فى برنامج مقالب خلال رمضان

انتهى المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال الأيام الماضية من تصوير أحد البرامج الجديدة التي تنتمي إلى فئة برامج المقالب لعرضها خلال الموسم الرمضاني القادم في تجربة جديدة له في هذه البرامج.ويقدم "الصغير" مجموعة من الشخصيات المختلفة من خلال التنكر في شخصيات مختلفة مثل الخليجي والأجنبي والبلطجي وغيرها، بهدف إيهام ضيوفه وتنفيذ المقلب المعد لهم سلفًا.وتتشابه الفكرة إلى حد كبير مع برنامج "كريزي تاكسي" الذي قدمه الفنان الشاب إبراهيم السمان من خلال التنكر في شخصيات مختلفة طوال الشهر الكريم العامين الماضيين، وحقق انتشارًا كبيرًا وقت عرضه من خلال خفة الظل الكبيرة.ويحاول سعد الصغير العودة لجمهوره من جديد بعد اختفاء طوال الفترة الماضية من حيث التمثيل أو الغناء.