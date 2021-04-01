معلومات عن صلاح الشاذلي.. وجه الرئيس السيسي بإطلاق اسمه على أحد الميادين
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:01 م
إيمان ماهرطباعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلي، على أحد ميادين الخانكة، قائلا إن اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول تحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات.
وأضاف الرئيس: "وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسيين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".
وفي هذا التقرير ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن اللواء دكتور صلاح الشاذلي، وهي:
-اسمه بالكامل اللواء صلاح محمد عبد الحميد الشاذلي.
-من محافظة المنوفية.
-من زاوية البقلي، إحدى قرى مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية.
-تخرج من الفنية العسكرية والتحق بالعديد من الوظائف العسكرية بالجيش المصري.
-في عام ٢٠١٧ أثناء سير سيارته رقم ب ل ف 392، بالكيلو 84، فى الاتجاه من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، فانقلبت لأقصى الطريق.
- ونتج عنها وفاة اللواء الشاذلي، وإصابة كلا من زوجته، والرائد هاني صلاح الشاذلي ضابط شرطة، ونور هاني صلاح "5 سنوات".
وأضاف الرئيس: "وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسيين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".
وفي هذا التقرير ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن اللواء دكتور صلاح الشاذلي، وهي:
-اسمه بالكامل اللواء صلاح محمد عبد الحميد الشاذلي.
-من محافظة المنوفية.
-من زاوية البقلي، إحدى قرى مركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية.
-تخرج من الفنية العسكرية والتحق بالعديد من الوظائف العسكرية بالجيش المصري.
-في عام ٢٠١٧ أثناء سير سيارته رقم ب ل ف 392، بالكيلو 84، فى الاتجاه من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، فانقلبت لأقصى الطريق.
- ونتج عنها وفاة اللواء الشاذلي، وإصابة كلا من زوجته، والرائد هاني صلاح الشاذلي ضابط شرطة، ونور هاني صلاح "5 سنوات".