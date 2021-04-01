وزيرة الطاقة الأمريكية تجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيرها السعودى

كتبت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، على تويتر، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية وبأسعار مقبولة للمستهلكين.وهذا أول اتصال هاتفي مع السعودية يجريه مسئول أمريكي قبيل اجتماع أوبك منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.