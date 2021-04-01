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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان المغرب فى القاهرة والمحافظات الخميس 1-4-2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:55 ص
صلاة المغرب
صلاة المغرب
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد أذان صلاة المغرب، اليوم الخميس، في القاهرة والمحافظات 1-4-2021، ويضم التقرير كافة مواعيد فروض صلاة المغرب، في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لآخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية.

ونستعرض لكم موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة، وتمثل مواعيد الصلاة أحد اهتمامات القارئ المصرى والعربي يوميا، على مؤشر البحث جوجل.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات ١-٤-٢٠٢١


- موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، 6:20 م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، 6:11 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، 6:06 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، 6:31 م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، 6:02 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 6:10 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في شرم الشيخ، اليوم، 6:01 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، 6:07 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، 5:53 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم، 6:11 م.

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