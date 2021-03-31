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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

فني كراكة مشهور: كنا على قلب رجل واحد في أزمة السفينة الجانحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:46 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
إيناس سعيد
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يعمل محمد عبده، فني كهربائي بهيئة قناة السويس منذ 9 أعوام تقريبًا يقوم دوره على صيانة الكراكة مشهور المكلف بها كهربائيًا، لكن مع أزمة السفينة الجانحة إيفر جيفن التي علقت قرابة أسبوع بالمجرى الملاحي للقناة: "في الأزمة مكنش فيه حاجة اسمها تخصص، كلنا على قلب رجل واحد".

قال عبده إنه خلال هذه الأزمة كانوا في سباق مع الزمن عند حدوث أي عطل سواء في الجزء الكهربائي الخاص بي أو في ميكانيكا الكراكة: "كنا كلنا موجودين على قلب الشغل، نتابع حركة الكراكة لأننا كنا قريبين جدًا من السفينة يعني مفيش عشرة أو عشرين سم بالكتير أوي وكانت فوقنا مباشرة لمتابعة حركة المركب حتى لا يحدث أي احتكاك من الكراكة السفينة".

أضاف أنه أثناء تداول أنباء عن شحط السفينة البنمية كان العمال مع الكراكة مشهور في موقع آخر: "متعودين على أزمات ولكن مش بالحجم ده والخطورة دي وتنتهي بعد ثلاث أو أربع ساعات بالكتير"، وعندما زادت المشكلة تناوبنا الورادي مع بعضنا، لأن حجم الشغل كبير فكانت الوردية 48 ساعة على مشهور: "أكل شرب نوم عليها أسفل السفينة وفي الوقت دا مكنش حد بينام ولا مركز في حاجة غير إنه ينهي مهمته لحين إعادة تعويمها وهو ما نجحنا فيه بالفعل في الرابعة عصرًا عندما تحركت السفينة بشكل نهائي.

كانت سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" التي تتبع الخط الملاحي "EVER GREEN"، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، قد جنحت صباح الثلاثاء الماضي، مع انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، وأسفر الحادث عن تشكّل طابور طويل من السفن العالقة على الممر المائي.

بعد مرور أسبوع كامل، نجحت هيئة قناة السويس في إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالقناة سالمة؛ في خطوة مهمة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية في العالم، بجهود مصرية كان هدفها توسيع نطاق التكريك التجريف والحفر، بمنطقة مقدمة السفينة الجانحة؛ عبر إزالة جوانب القناة، للوصول بها إلى عمق 18 مترًا، لتسهيل عملية تعويمها.

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