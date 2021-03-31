النيابة تأمر بحبس 8 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس ٨ متهمين في انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع ٢٤ شخصا وإصابة ٢٥ آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيق.كانت قد أمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية، والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.