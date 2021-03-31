نائب بـ«صحة النواب» يقترح تطعيم عمال الشركات والمصانع ضد كورونا

اقترح النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين في المصانع والشركات، على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية وأصحاب الشركات والمصانع لتوفير الأمصال للعاملين خاصة مع بدء تزايد الأعداد بصورة كبيرة، على أن يتم دراسة المقترح للوقوف على كيفية تفعيله بما يضمن الحد من انتشار الفيروس وفى نفس الوقت لا يؤثر على الفئات المستحقة للقاح والتى بدأت الدولة بالفعل فى تطعيم المواطنين بالمجان.وأشاد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ومن قبل وزارة الصحة على وجه الخصوص، وحجز اللقاحات، حيث كانت مصر فى طليعة الدول التي تحصل على اللقاح، وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف لإحكام السيطرة قدر الإمكان على الفيروس، واخيرا اتاحة اللقاح المصريين بالمجان، بعد تقسيمهم لشرائح وفقا للفئات الأولى بالرعاية حتى تكون هناك عدالة وفى نفس الوقت هذه الخطوة تهدف للحفاظ على الصحة العامة.وشدد عضو لجنة الصحة، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون فى تنفيذها، خاصة فى ظل تزايد الأعداد وتوقعات بتزايد أكثر خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب مزيد من الحرص، وبحث آلية تطعيم العاملين فى الشركات والمصانع على أن يتم بحث الأمر مع أصحاب هذه الشركات والمصانع لإدراج هذه الفئات للحصول على اللقاح.