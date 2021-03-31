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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عالم الطاقة يعقد قمة لمواجهة تزايد انبعاثات الغاز

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:00 م
الطاقة
الطاقة
وكالات
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تمهيدا لمؤتمر المناخ "كوب 26" في نهاية السنة، يعقد عالم الطاقة اليوم الأربعاء قمة لمناقشة وسائل الحد من انبعاثاته من الغاز المسبب للاحتباس الحراري والذي يثير "ارتفاعه بشكل كبير" مخاوف هذه السنة مع الانتعاش الاقتصادي.

وتنظم الوكالة الدولية للطاقة والرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ كوب 26 المرتقب في نوفمبر في غلاسكو، اجتماعا دوليا عن بعد أطلق عليه اسم "قمة حيادية" الكربون.

على جدول أعمال هذه الحوارات التي تتركز على قطاع الطاقة، المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون، المساهمة في "تحويل طموحات حياد الكربون إلى حقيقة واقعة" والتي حددتها العديد من الدول لمنتصف القرن.

وأعلن عن مشاركة مسؤولين في قطاعي الطاقة والمناخ من أربعين دولة مثل المبعوث الاميركي جون كيري والصيني شي زينهوا ونائب رئيس المفوضة الأوروبية فرانس تيمرمانس أو وزير الطاقة الهندي راج كومار سينج.

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