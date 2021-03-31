عامل 71 عامًا يهتك عرض طفل في مسجد بالقاهرة

- والد الطفل



- التحريات



أحالت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، متطوعًا بخدمة مسجد للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة هتك عرض طفل داخل دورات مياه المسجد في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.وجاء في قرار الإحالة بالقضية رقم 11630 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم "1890 أست" كلي شمال القاهرة، أن النيابة العامة وجهت تهمًا لـ"جابر. م"، 71 عامًا، متطوع بخدمة مسجد الرحمن، بهتك عرض المجني عليه الطفل "سيف. ا" بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى دورة مياه المسجد مستغلًا براءته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه.وجاء بأقوال والد المجني عليه أن نجله الطفل ذهب لأداء فريضة صلاة العشاءـ وعقب عودته للمنزل وبسؤاله عن سبب تأخره قرر له بأن المتهم استدرجه إلى دورة المياه بالمسجد بحجة مساعدته وأطلعه على مقاطع إباحية، وحال ذلك حسر عنه ملابسه وهتك عرضه، مضيفًا أن نجله قرر له بأن المتهم قام بإتيان ذلك الفعل معه من قبل.جاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة الساحل، أنه يشهد بناء على بلاغ الشاهد الأول ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.كما جاء بأقوال نقيب بقسم شرطة الساحل، فقال إن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وقيامه بهتك عرض المجني عليه.