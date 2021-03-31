رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامل 71 عامًا يهتك عرض طفل في مسجد بالقاهرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
أحالت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، متطوعًا بخدمة مسجد للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة هتك عرض طفل داخل دورات مياه المسجد في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة بالقضية رقم 11630 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم "1890 أست" كلي شمال القاهرة، أن النيابة العامة وجهت تهمًا لـ"جابر. م"، 71 عامًا، متطوع بخدمة مسجد الرحمن، بهتك عرض المجني عليه الطفل "سيف. ا" بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى دورة مياه المسجد مستغلًا براءته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه.

- والد الطفل

وجاء بأقوال والد المجني عليه أن نجله الطفل ذهب لأداء فريضة صلاة العشاءـ وعقب عودته للمنزل وبسؤاله عن سبب تأخره قرر له بأن المتهم استدرجه إلى دورة المياه بالمسجد بحجة مساعدته وأطلعه على مقاطع إباحية، وحال ذلك حسر عنه ملابسه وهتك عرضه، مضيفًا أن نجله قرر له بأن المتهم قام بإتيان ذلك الفعل معه من قبل.

- التحريات

جاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة الساحل، أنه يشهد بناء على بلاغ الشاهد الأول ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.

كما جاء بأقوال نقيب بقسم شرطة الساحل، فقال إن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وقيامه بهتك عرض المجني عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى