انتهاء تصوير نصف «أحسن أب» لـ علي ربيع

كثف المخرج معتز التوني ساعات تصوير مسلسله الجديد "أحسن أب" المقرر عرضه بصورة حصرية عبر شاشات "الحياة" خلال الموسم الرمضاني القادم، حيث يتواجد فريق العمل لأكثر من 15 ساعة يوميا وسط تصوير المشاهد بصورة متتالية.وانتهى علي ربيع من تصوير نصف حلقات العمل الجديد، على أن يدخل الموسم الرمضاني القادم وهو في الحلقات الأخيرة من العمل، خاصة أنه سيعرض في الجزء الأول من رمضان عبر 15 حلقة من الكوميديا.مسلسل "أحسن أب" مسلسل كوميدي ينتمي لنوعية الدراما 15 حلقة التي تظهر في الماراثون الرمضاني لأول مرة، ويشارك فيه كل من هاجر أحمد وعلي ربيع والفنان القدير سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.