أحدث أنماط الأحذية في صيف 2021 (صور)

نتطلع جميعًا إلى ارتداء أحذيتنا وأوشحتنا المريحة عندما يحل الصيف، ونرتدي الفساتين والقمصان الغير التقليدية، وقد ظهرت سبعة من أفضل صيحات الأحذية لصيف 2021 منها النعال والصنادل، والشباشب النيون.



النعال

يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفستان أو السراويل القصيرة.



الصنادل

تجعلك الصنادل ذات التفاصيل الأنيقة من أي وقت مضى تبدو فريدًا بشكل رائع، يمكن أن يكون هذا الزوج مناسبًا مع فستان لحفلة ليلية، أو مع الجينز لوجبة فطور صباحية غير رسمية.



الشباشب الشاطئية

ارتدِ هذا على الشاطئ، أو وجبة فطور مع الأصدقاء، وتوفرالهواء لإبراز قدميك الجميلة.



الأحذية ذات الكعب العالي

إذا كنت تريد أن تشعر وكأنك نجم، فهذا الحذاء سوف يضيف لك الأناقة.



الحذاء ذات الفرو

صندل مفتوح من الأمام، ويمكن ارتداؤه في النهار وفي الليل.



النيون

عادت الأحذية المسطحة إلى الموضة، وعادت أيضًا بألوان النيون.

