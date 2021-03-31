رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث أنماط الأحذية في صيف 2021 (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:46 ص
أنماط الأحذية في
أنماط الأحذية في صيف 2021
غادة موسى
طباعة
نتطلع جميعًا إلى ارتداء أحذيتنا وأوشحتنا المريحة عندما يحل الصيف، ونرتدي الفساتين والقمصان الغير التقليدية، وقد ظهرت سبعة من أفضل صيحات الأحذية لصيف 2021 منها النعال والصنادل، والشباشب النيون.
أحدث أنماط الأحذية
النعال
يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفستان أو السراويل القصيرة.
أحدث أنماط الأحذية
الصنادل
تجعلك الصنادل ذات التفاصيل الأنيقة من أي وقت مضى تبدو فريدًا بشكل رائع، يمكن أن يكون هذا الزوج مناسبًا مع فستان لحفلة ليلية، أو مع الجينز لوجبة فطور صباحية غير رسمية.
أحدث أنماط الأحذية
الشباشب الشاطئية
ارتدِ هذا على الشاطئ، أو وجبة فطور مع الأصدقاء، وتوفرالهواء لإبراز قدميك الجميلة.
أحدث أنماط الأحذية
الأحذية ذات الكعب العالي
إذا كنت تريد أن تشعر وكأنك نجم، فهذا الحذاء سوف يضيف لك الأناقة.
أحدث أنماط الأحذية
الحذاء ذات الفرو
صندل مفتوح من الأمام، ويمكن ارتداؤه في النهار وفي الليل.
أحدث أنماط الأحذية
النيون
عادت الأحذية المسطحة إلى الموضة، وعادت أيضًا بألوان النيون.
أحذية ذات الأشرطة المتعددة
مع مقدمة مربعة، وكعب رفيع، والكثير من التفاصيل لقدميك، تضفي هذه الأحذية ذات الكعب العالي على مظهرك بعض السمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى