أحدث أنماط الأحذية في صيف 2021 (صور)
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:46 ص
غادة موسىطباعة
نتطلع جميعًا إلى ارتداء أحذيتنا وأوشحتنا المريحة عندما يحل الصيف، ونرتدي الفساتين والقمصان الغير التقليدية، وقد ظهرت سبعة من أفضل صيحات الأحذية لصيف 2021 منها النعال والصنادل، والشباشب النيون.
النعال
يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفستان أو السراويل القصيرة.
يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفستان أو السراويل القصيرة.
الصنادل
تجعلك الصنادل ذات التفاصيل الأنيقة من أي وقت مضى تبدو فريدًا بشكل رائع، يمكن أن يكون هذا الزوج مناسبًا مع فستان لحفلة ليلية، أو مع الجينز لوجبة فطور صباحية غير رسمية.
تجعلك الصنادل ذات التفاصيل الأنيقة من أي وقت مضى تبدو فريدًا بشكل رائع، يمكن أن يكون هذا الزوج مناسبًا مع فستان لحفلة ليلية، أو مع الجينز لوجبة فطور صباحية غير رسمية.
الشباشب الشاطئية
ارتدِ هذا على الشاطئ، أو وجبة فطور مع الأصدقاء، وتوفرالهواء لإبراز قدميك الجميلة.
ارتدِ هذا على الشاطئ، أو وجبة فطور مع الأصدقاء، وتوفرالهواء لإبراز قدميك الجميلة.
الأحذية ذات الكعب العالي
إذا كنت تريد أن تشعر وكأنك نجم، فهذا الحذاء سوف يضيف لك الأناقة.
إذا كنت تريد أن تشعر وكأنك نجم، فهذا الحذاء سوف يضيف لك الأناقة.
الحذاء ذات الفرو
صندل مفتوح من الأمام، ويمكن ارتداؤه في النهار وفي الليل.
صندل مفتوح من الأمام، ويمكن ارتداؤه في النهار وفي الليل.
النيون
عادت الأحذية المسطحة إلى الموضة، وعادت أيضًا بألوان النيون.
عادت الأحذية المسطحة إلى الموضة، وعادت أيضًا بألوان النيون.
أحذية ذات الأشرطة المتعددة
مع مقدمة مربعة، وكعب رفيع، والكثير من التفاصيل لقدميك، تضفي هذه الأحذية ذات الكعب العالي على مظهرك بعض السمات.
مع مقدمة مربعة، وكعب رفيع، والكثير من التفاصيل لقدميك، تضفي هذه الأحذية ذات الكعب العالي على مظهرك بعض السمات.