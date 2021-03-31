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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

760.7 ألف فرد يعملون بالقطاع العام والأعمال العام

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:55 ص
المركزى للتعبئة العامة
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام الأعمال العام إلى 760.7 ألف فرد في عام 2020 مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

وأوضح جهاز الإحصاء أن عدد العاملات الإناث انخفض إلى 100.9 ألف فرد عام 2020 مقابل 104.8 ألف فرد عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، كما انخفض عدد العاملين الذكور 659.7 ألف فرد عام 2020 مقابل 686.4 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها 28.1% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2% من إجمالي العاملين بالقطاع العام الأعمال العام.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 312 ألف عامل بنسبة 41 % من إجمالي العاملين، يليها محافظة الاسكندرية حوالي 71 ألفًا ثم القليوبية حوالي 36 ألفًا ثم الغربية حوالي 34 ألفًا وأخيرًا محافظة الجيزة حوالي 31 ألف عامل.

كما سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من إجمالي عدد العاملين.

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