وفد رهبان أوكرانيا يزور دير الأنبا بولا البحر الأحمر

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم الثلاثاء، دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.