بقيمة 12 تريليون ريال.. «بن سلمان» يطلق برنامج شريك السعودية

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص السعودي "برنامج شريك السعودية".وقال ولي العهد السعودي في كلمة له مساء اليوم، إنه يدرك أهمية القطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد.وأوضح محمد بن سلمان أن "برنامج شريك السعودية" يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميًا وعالميًا، وتعزيز مكانة حكومة المملكة كونها داعمًا للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.كما يهدف "برنامج شريك السعودية" إلى ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموحة، ويمكّن الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية، وذلك بحسب ولي العهد.وشدد ولي العهد السعودي على أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق، مشيرا إلى أن مجموع الاستثمارات الذي سيضخ 12 تريليون ريال حتى 2030.وأضاف: "ندشن حقبة جديدة وقوية للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد.