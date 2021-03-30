تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية شقة الهرم لـ6 أبريل

أجّلت المحكمة العسكرية، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة، المقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم" للثلاثاء.كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، التي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة، و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.