المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية تلتقي مسئولين يونانيين لبحث ملف الهجرة

التقت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون، اليوم الثلاثاء، كلا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك عقب قيام المسئولة الأوروبية بجولة إلى اثنتين من الجزر الشرقية في بحر إيجة؛ الأكثر تضررا من الهجرة إلى أوروبا.وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية - على موقعها الإلكتروني اليوم - أن الاتحاد الأوروبي يعمل في الوقت الراهن على ميثاق جديد للهجرة يهدف إلى معالجة قضية طالبي اللجوء الراغبين في دخول التكتل الأوروبي.فيما انتقدت جماعات حقوق اللاجئين سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "غير إنسانية".ولطالما دعت دول جنوب القارة الأوروبية؛ التي أصبحت نقطة دخول رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، إلى توزيع أكثر إنصافًا لطالبي اللجوء ومزيد من التضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقد شكلت اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص مجموعة ضغط من أجل إدخال تغييرات بهذا المعنى في ميثاق الهجرة الجديد.من جهتها شددت المسئولة الأوروبية على ضرورة التضامن بين الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة، ومن المقرر أن تلتقي يوهانسون - أيضا - وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس؛ والتي قامت بزيارة جزيرتيي ليسفوس وساموس اليونانيتين ببحر إيجة الليلة الماضية، برفقته.من جانبه، لفت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، عقب لقائه المفوضة الأوروبية، إلى تخفيف حدة الازدحام الهائل في مخيمات الجزيرتين اليونانيتين خلال العام الماضي.