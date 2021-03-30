تشابك بالأيدي داخل جلسة مجلس الأمة الكويتي (صور)

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس الأمة الكويتي شهدت تشابكا بالأيدي بين النائبين، سلمان الحليلة وصالح المطيري، عقب مشادة حادة وتوتر بين النواب الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.وأدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.