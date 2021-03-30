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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر السیادى» يكتتب فى تغطية الإصدار الثالث من صندوق التعلیم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:23 م
مصر السیادي
مصر السیادي
أميرة ممدوح
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أعلن كل من صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة "هیرمیس" اكتتاب الصندوق في تغطیة الإصدار الثالث من صندوق التعلیم المصري المدار من قبل المجموعة المالیة "هیرمیس"، حیث قام صندوق مصر السیادي بالاكتتاب في غالبیة الجولة الثالثة من صندوق التعلیم المصري بقیمة تتخطى 250 ملیون جنیه.
وبالتزامن مع ذلك، وقع صندوق مصر السیادي اتفاقیة مع مجموعة "جیمس مصر" للتعلیم لتطویر وإدارة مدرستين غرب القاھرة؛ مستفیدًا من تعظيم العائد من تلك الأ صول. ومن المخطط أن تقوم "جیمس مصر" بتدشین المدرستین بطاقة استیعابیة 2500 طالب لكل منهما على مساحة 30 ألف متر مربع.
ویعد هذا الاستثمار هو الأول لصندوق مصر السیادي في قطاع التعلیم المصري، وهو دلیل واضح على نجاح "جیمس مصر" في السوق المحلیة على مدار العامین الماضیین، ولأكثر من ستین عامًا على مستوى العالم، علمًا بأن استثمارات شركة "جیمس مصر" تجاوزت حالیًا حاجز الملیار وستمائة ملیون جنیه مصري منذ انطلاق عملیاتها بالسوق المصرية.

وفي هذا السیاق، قالت الدكتورة هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ورئیس مجلس إدارة صندوق مصر السیادي إن باكورة استثمارات الصندوق السیادي في قطاع التعلیم تمثل إشارة واضحة لتوجه الدولة المصریة وفق رؤیة القیادة السیاسیة والخطة الاستراتیجیة طویلة المدى التي تتبناها الدولة لتحقیق مبادئ وأهداف التنمیة المستدامة في كل المجالات عبر رؤیة 2030.

وأضافت "السعید" أن الصندوق السیادي یسعى إلى تعظیم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجیال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقاریة في مشروعات استثماریة ترتبط بشكل وثیق، بأولویات الدولة المصریة التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون أساسي لعملیة التنمیة الشاملة.

وأكدت "السعید" أن رؤیة مصر 2030 تضع التعلیم كمكون أساسي لتطویر الأجیال القادمة عبر استخدام التكنولوجیا التي تشكل الرؤیة المستقبلیة لكل الاقتصادات، كما أن توجه الصندوق السیادي لمثل هذا النوع من الاستثمارات یحقق عوائد مضاعفة تتمثل في استغلال الأصول ودعم التعلیم إلى جانب تحقیق عوائد جیدة على الاستثمار.

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