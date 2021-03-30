والدة «طفلة المعادي» تبكي في المحكمة

ظهرت والدة طفلة المعادي المتحرش بها من قبل المتهم محمد جودت، في حالة من الحزن والبكاء أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان امين البيومي بأن استدرجها إلي أحد العقارات قاصدا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث ارشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخري وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلي اماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.