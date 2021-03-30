«الإحصاء»: السعودية تستحوذ على 50% من تصاريح عمل المصريين بالخارج

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ الدول العربية على نسبة كبيرة من العمالة المصرية بالخارج، فمن إجمالي 1.1 مليون تصريح عمل "تجديد-لأول مرة" صادرة خلال عام 2018، مليون منها للدول العربية بنسبة 97%، وجاءت أكثر من 7 دول جذبًا للعمالة المصرية على مستوى الدول العربية، التي توجه إليها عدد كبير من تصاريح العمل الصادرات للمصريين للعمل بالخارج في عام 2018.وأوضح التقرير، أن المملكة السعودية تستحوذ على حوالي نصف تصاريح العمل للمصريين المقيمين بالخارج، وتليها الكويت في المرتبة الثانية، ثم الأردن، الإمارات، قطر، عمان، لبنان، وجاءت إيطاليا فى الترتيب السادس على مستوى الدول الأعلى إصدارًا لتصاريح العمل، والأولى بالنسبة للدول الأوروبية.وأوضح أن أعلى نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة 37.4%، يليهم حملة المؤهلات العليا 29.5% من إجمالي التصاريح للمصريين للعمل بالخارج عام 2018، في حين أن أقل نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج للحاصلين على مؤهلات فوق المتوسط 5.4% من إجمالي عدد المهاجرين عام 2018.