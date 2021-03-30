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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حازم إمام وزوجته قدرية.. قصة حب من طراز خاص

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:39 م
حازم إمام وزوجته
حازم إمام وزوجته قدرية
غادة موسى
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تصدر الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، وزوجته قدرية محرك البحث على جوجل بعد حلقتهما مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، الذي يعرض على قناة دي إم سي، بعد عرض قصة حبهما التي أبهرت الجماهير.

أعجب حازم برزانة زوجته، تفكيرها قريب من فكره، لذلك كانا مكملان لبعضهما، استطاعا أن يساعدا بعض على النجاح، لعب القدر دوره في لقائهما صدفة بالمهندسين، وكانت ذقنه طويلة، ويرتدى أسود.

وبعد عدد من المقابلات، والتي كان بدايتها ملجأ بالمعادي، ورغبتها في حضوره إلى الملجأ بناء على اقتراح صديقاتها، لكن لم يحدث نصيب، ولم تقابله، ثم اقتربا كثيرا من بعضهما، وطلب أن يقابل والدها.

"قدرية" خريجة الجامعة الأمريكية، وكان هذا الأمر مقلقا بالنسبة لوالدة حازم، خوفا أن تكون من الفتيات اللاتى يعشقن السهر، والخروجات الكثيرة، لكن بعد أول مكالمة تليفونية مع العروس وافقت عليها فورا.

ومن أكثر المواقف التي تداولها رواد البحث موقف محرج تعرض له حازم أثناء فرحه: " كنت أول مرة ألبس تكسيدو فى حياتى، وكان عندى بطولة قبل الفرح بكام يوم، وخسيت جامد قبل الفرح، وكنت جايب البدلة من غير ما أقيسها.. التكسيدو مش بيتلبس عليها حزام، وأنا كنت جايب معايا حزام، وجيت ألبس الحزام ملقيتش عروة، ومكنتش أعرف، والبنطلون وقع منى".

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