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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

استعلام عن فاتورة الغاز

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:19 م
الغاز
الغاز
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز، حيث أصبحت من الأسئلة السائعة التي يرغب الكثير من المواطنين في معرفتها، عبر محركات البحث الشهرية، خاصة مع قرب انتهاء شهر مارس ودفع فواتير الغاز، حيث تتعد طرق الدفع، بعد مرور المحصل لقراءة العداد، أو قد يضطر البعض من المواطنين في كتابة قراءة العداد سواء الكهرباء أو الغاز على باب الشقة التي يسكن بها، لكن سهلت شركة بترويد مهمة دفع الفواتير بالطريقة الإلكترونية. 

استعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع المواطن الدخول عبر موقع بترويد من خلال الرابط التالي لمعرفة فاتورة الغاز: https://www.petrotrade.com.eg، فقد حددت شركة بتروتريد موعد إدخال قراءة عداد الغاز بمدة 15 يومًا تبدأ من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، ويبدأ سداد قيمة الفاتورة اعتبارًا من يوم 6 من كل شهر إلي نهاية الشهر.

ويتطلب من المواطن عقب الدخول على الموقع، تحديد رقم المشترك، وكتابة الأرقام المطلوبة  من اليسار، إضافة إلى تعبئة الخانات الفارغة والتي تتضمن: المحافظة، والمنطقة، ويومية، وقطاع، وبلوك، وعمارة، وشقة، وفرعى، ويقوم المواطني بعد إدخال تلك الأرقام في الخانات المحددة فى موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد بالضغط على زر اعرض.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

أتاحت شركة بتروتريد العديد من الطرق لسداد فاتورة الغاز الطبيعي، والتي جاءت كالتالي: خدمة فودافون كاش، خدمة أمان، خدمة فوري، خدمة مصارى، خدمة Bee، خدمة ممكن، خدمة ضامن، وأخيرًا خدمة خدماتى، فهذه عدة طرق وفرتها الشركة يمكن من خلالها دفع الفاتورة بكل سهولة، خاصة في ظل ما نعاني منه من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز

هناك طرق كثيرة لتسجيل قراءة العداد الخاص بالغاز، منها: الدخول عبر موقع الشركة السالف الذكر، أو الاتصال بمندوبى الشركة من خلال خدمة العملاء على الرقم المختصر 1122، كما يمكن قراءة عداد الغاز من خلال تطبيق الموبايل، أو من خلال خدمة IVR على الرقمين من خلال الأرضى 09000727 أو 5727 من خلال الموبايل.
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