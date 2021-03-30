روسيا تعرب عن أملها في تجنّب حظر شركات التكنولوجيا الغربية

أعرب الكرملين اليوم الثلاثاء عن أمله في ألا تضطّر موسكو لحظر شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة في البلاد، لكنه شدد أن على الشركات الامتثال للقوانين الروسية.كثّفت السلطات الروسية في الشهور الأخيرة الضغط على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، خصوصا تلك التي يُنشر عليها محتوى داعم للمعارض أليكسي نافالني.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الأسبوعية "لا أحد يرغب بحظر كامل وستكون الدعوة لخطوة كهذه أمرا سخيفا".وأضاف "لكن من الضروري إلزام الشركات باتّباع قواعدنا".