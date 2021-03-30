بالأرقام.. توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد المصرى

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز توقعات المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصرى مقارنة بالاقتصاديات العالمية فى خضم جائحة كورونا العالمية.ولفتت وزارة التخطيط، إلى توقعات البنك الإفريقى للتنمية بعودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل كورونا فى 2022، بنسبة نمو 4.9% مقابل 3% فى 2021، و3.6% فى 2020، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.وأضافت الوزارة، أن أحدث استطلاعات وكالة بلومبرج رجحت نمو الاقتصاد المصرى إلى 3% خلال 2021، على أن تواصل الارتفاع إلى حدود 5.4% عام 2022.وأشارت الوزارة، إلى أن توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 6% فى العام 2021-2022.