رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية: ننتظر وصول وفد مصري اقتصادي خلال أيام

كشف عضو مجلس النواب الليبي رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، محمد الرعيض، عن أن وفد اقتصاديا مصريا سيصل إلى العاصمة طرابلس، قبل شهر رمضان؛ لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال الرعيض في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الليبي الألماني، الذي عقد أمس في طرابلس لأول مرة: "ننتظر وصول وفدا اقتصاديا من مصر قبل شهر مضان، لبحث التعاون الاقتصادي".ونظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أمس الإثنين، المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي في نسخته الثالثة، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بليبيا.وفي 22 مارس الجاري، وقعت الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية واتحاد المستثمرين المصريين، مذكرة تفاهم، دعما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسعيا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية في ليبيا نحو المسار الصحيح، والاستفادة من توحيد الحكومة في ليبيا ومركزية القرار لتوجيهه نحو مصلحة الشعب الليبي.ووفق ما صرح به رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري للإعلام الليبي، وما صرح به الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، فإن مذكرة التفاهم تتضمن وضع خطة لزيادة صادرات مصر إلى ليبيا، وخريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بدولة ليبيا، وتوفير الدعم المعلوماتي والتقني الذي يخدم زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية المختلفة، إضافة إلى إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات، والمساعدة بالدراسات والتدريب للراغبين بالعمل في السوق الليبي، فضلا عن تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى، وتسهيل إجراءات الشراكة بين الدولتين في مجالات الصناعة والتجارة.وخلال توقيع المذكرة أتلى الجراري رسالة وصلته من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نصها: "نود إفادتكم بأن فخامة الرئيس، اطلع علي رسالتكم، ويبلغكم شكره وتقديره، لاهتمامكم بالعلاقات الأخوية الليببة المصرية، من خلال تسريع وتيرة الحركة التجارية، بين البلدين، وكذلك تمهيد السبل أمام تجار البلدين، وفتح خطوط تجارية أخرى بالتنسيق مع الغرفة".