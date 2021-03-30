«الداخلية» تتظم زيارات لعدد من المستشفيات وتقدم هدايا للمريضات

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيارات لعدد من المستشفيات، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.وقام وفد من الضباط والضابطات بزيارة المحجوزات من السيدات بعدد من المستشفيات، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهن، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.كذلك استقبل قطاع الخدمات الطبية عدد من السيدات لتوقيع الكشف الطبي عليهن بمستشفيات الشرطة بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 2005 سيدة في جميع التخصصات الطبية، وذلك خلال أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس وصرف الأدوية اللازمة لكل حالة.يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل أُطر التواصل والمشاركة الاجتماعية مع كافة أطياف وفئات المجتمع.