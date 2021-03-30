313 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في حماية الاحتلال

اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 313 مستوطنًا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.