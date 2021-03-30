السجن عامين لمضيف طيران خرق قواعد مكافحة كورونا في فيتنام

قضت محكمة هو تشي منه في فيتنام اليوم الثلاثاء بسجن مضيف طيران، خرق قيود مكافحة فيروس كورونا في نوفمبر الماضي وتسبب في نشر الفيروس لأشخاص مقربين له، لمدة عامين مع وقف التنفيذ.وخلال المحاكمة التي استغرقت يوما واحدا، أدانت محكمة هو تشي منه دونج تان هاو "بنشر أمراض خطيرة".وكان هاو، الذي يعمل لصالح شركة فيتنام إيرلاينز، قد خرق إجراءات الحجر الصحي المقررة لمدة 14 يوما عقب أن وصل البلاد على متن رحلة قادمة من اليابان.