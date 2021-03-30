ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

جرى ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة، للفوز بجائزة الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين التذكارية لهذا العام، وهي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة في العالم والتي تستهدف الأطفال والشباب.ومن المقرر إعلان الفائز بالجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين كرون (574 ألف دولار)، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة في عام 2002، لتكريم كتاب ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تكريم المروجين للقراءة انطلاقًا من روح المؤلفة السويدية أستريد ليندجرين.