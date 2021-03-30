تسليم 9 جثث من ضحايا «عقار جسر السويس» للسفارة السودانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على 9 جثث خاصة بمواطنين من السودان، من ضحايا عقار جسر السويس المنهار داخل مشرحة زينهم.ومن المقرر تسليم الجثامين للسفارة السودانية لإنهاء إجراءات نقلها إلى السودان.منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة كانت شهدت فجر السبت الماضي، انهيار عقار مكون من 10 طوابق وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وأسفرت جهودهم عن استخراج 23 مصابًا، بينما جرى انتشال 24 جثة من تحت الأنقاض، وما زالت عمليات البحث عن جثث تحت الأنقاض مستمرة.